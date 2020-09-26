Развлекательная зона «Чемпионата» на Формуле-1: море болельщиков и конкурс с Алёшиным
Фотоотчёт с третьего дня интерактивной развлекательной зоны Championat Team на территории «Сочи Автодрома», который проходит в дни этапа Формулы-1 — Гран-при России — с 23 по 27 сентября 2020 года.
Под сводами забрендированного шатра расположились симуляторы гоночных автомобилей с трассами, имитирующими реально существующие. При этом гости не просто будут соревноваться с компьютером, но и смогут стать участниками совместного заезда, то есть друг против друга. Гостем зоны в субботу стал пилот программы «SMP Racing» Михаил Алёшин, сразившийся на симуляторах с болельщиками.
Все желающие смогут покататься на симуляторах в воскресенье с 9:00 до 19:00
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