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Развлекательная зона «Чемпионата» на Формуле-1: море болельщиков и конкурс с Алёшиным

Развлекательная зона «Чемпионата» на Формуле-1: море болельщиков и конкурс с Алёшиным
Авто / Формула-1 0

Фотоотчёт с третьего дня интерактивной развлекательной зоны Championat Team на территории «Сочи Автодрома», который проходит в дни этапа Формулы-1 — Гран-при России — с 23 по 27 сентября 2020 года.

Под сводами забрендированного шатра расположились симуляторы гоночных автомобилей с трассами, имитирующими реально существующие. При этом гости не просто будут соревноваться с компьютером, но и смогут стать участниками совместного заезда, то есть друг против друга. Гостем зоны в субботу стал пилот программы «SMP Racing» Михаил Алёшин, сразившийся на симуляторах с болельщиками.

Все желающие смогут покататься на симуляторах в воскресенье с 9:00 до 19:00

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