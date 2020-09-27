Боттас ответил фанату, назвавшему его «хорошим мальчиком», который отдаст победу Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отреагировал на сообщение одного из болельщиков Формулы-1, который заявил, что не верит в реальное желание финна побеждать, и уверен, что в случае необходимости Боттас уступит первое место напарнику, Льюису Хэмилтону.

«Хватит уже, неужели ты думаешь, что сейчас ещё хоть кто-то верит, что ты здесь, чтобы побеждать? Ты будешь хорошим мальчиком и будешь делать то, что тебе сказано. Как всегда, позволишь победить Хэмилтону», — написал фанат.

«Дружище, мне всё равно, во что ты веришь. Если бы у меня был твой настрой, у меня никогда бы не было шанса оказаться там, где сейчас нахожусь. Никогда. Я не сдамся», — ответил Боттас на странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, в нынешнем сезоне Боттас одержал лишь одну победу.