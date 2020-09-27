Феттель с антикрылом и болельщица в кокошнике. Лучшие фото с квалификации Ф-1

26 сентября на «Сочи Автодроме» завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Валттери Боттас.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.



В концовке второго сегмента квалификации Себастьян Феттель разбил машину, что вызвало появление красных флагов. На тот момент Льюис Хэмилтон был 15-м, однако он успел уйти на быстрый круг за пару секунд до клетчатого флага и пройти дальше, показав четвёртое время во втором сегменте.



Формула-1. Гран-при России. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,304

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,563

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,652

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,013

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,060

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,246

7. Эстебан Окон («Рено») — +1,320

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,543

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,696

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,704.



Лучшие кадры с квалификации Гран-при России Формулы-1 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сочи.