Гонка Формулы-2 прервана красными флагами из-за опасной аварии. Машина Гьотто загорелась
На трассе «Сочи Автодром» проходит вторая гонка Формулы-2 этапа в России. Заезд был прерван красными флагами из-з жуткой аварии, участниками которой стали Лука Гьотто и Джек Эйткен.
Пилоты вели острую борьбу на повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушены, болид итальянца загорелся. К счастью, спортсмен успел покинуть машину.
Соответствующие фотографии доступны на страницах F1 Feeder Series и Адама Купера в «Твиттере».
Отметим, что на момент приостановки гонки первое место удерживал Чжоу Гуанью, вторым шёл Никита Мазепин, третьим — Мик Шумахер. Роберт Шварцман занимал девятое место.
- 27 сентября 2020
-
12:00
-
11:42
-
11:32
-
11:28
-
10:55
-
10:00
-
09:56
-
08:00
-
01:03
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
22:31
-
21:42
-
20:51
-
20:30
-
19:49
-
19:42
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:26
-
18:22
-
18:09
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:41
-
17:18
-
16:52
-
16:48
-
16:35
Партнерский контент