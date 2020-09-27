Гонка Формулы-2 прервана красными флагами из-за опасной аварии. Машина Гьотто загорелась

На трассе «Сочи Автодром» проходит вторая гонка Формулы-2 этапа в России. Заезд был прерван красными флагами из-з жуткой аварии, участниками которой стали Лука Гьотто и Джек Эйткен.

Пилоты вели острую борьбу на повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушены, болид итальянца загорелся. К счастью, спортсмен успел покинуть машину.

Соответствующие фотографии доступны на страницах F1 Feeder Series и Адама Купера в «Твиттере».

Отметим, что на момент приостановки гонки первое место удерживал Чжоу Гуанью, вторым шёл Никита Мазепин, третьим — Мик Шумахер. Роберт Шварцман занимал девятое место.