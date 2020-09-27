Албон потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при России

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при России Формулы-1, проходящего на «Сочи Автодроме». На болиде Албона после квалификации решили заменить коробку передач, что автоматически приводит к наказанию. Таким образом, Александер стартует в гонке не с десятой позиции, а с 15-й. По одному месту отыграют Шарль Леклер, Даниил Квят, Лэнс Стролл, Джордж Расселл и Себастьян Феттель. При этом Албону все равно придётся стартовать на шинах «софт», на которых он отобрался в третий сегмент квалификации.



Коробку передач заменят и на болиде «Уильямса» Николаса Латифи. Канадец должен был стартовать 19-м, но теперь пропустит вперёд пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена.