После поступка Хэмилтона в Тоскане ФИА запретила пилотам выходить на подиум в футболках
Руководство ФИА ввело запрет на демонстрацию пилотами футболок с надписями на официальных церемониях. Теперь гонщики должны появляться на подиуме в плотно застёгнутых комбинезонах, в таком же виде они должны давать интервью после финиша, сообщает RaceFans.
Решение было принято после акции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которую он провёл на Гран-при Тосканы. Тогда британец вышел на подиум с расстёгнутым комбинезоном. Под ним на британце была надета футболка с призывом посадить за решётку полицейских, причастных к убийству чернокожей гражданки США Бреонны Тэйлор.
Таким образом Хэмилтон выражал протест против насилия полицейских, который он в том числе связывает с вопросами расовой несправедливости.
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