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Хэмилтон оказался под расследованием из-за манёвра на процедуре отработки старта

Хэмилтон оказался под расследованием из-за манёвра на процедуре отработки старта
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оказался под расследованием из-за манёвра, который он применил на процедуре отработки старта перед гонкой Гран-при России. Британец проехал за пределами обозначенной для этой процедуры зоны, что вызвало вопросы у стюардов, сообщает пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере».

Напомним, Льюис Хэмилтон в квалификации Гран-при России завоевал очередной поул. Второе время показал Макс Ферстаппен на «Ред Булл», а тройку лучших замкнул Валттери Боттас.

Даниил Квят в квалификации показал двенадцатый результат, но примет старт с одиннадцатой позиции. Уже сегодня, 27 сентября, в «Ред Булл» приняли решение заменить коробку передач на болиде Александера Албона. В результате таиландец потеряет пять мест и примет старт с пятнадцатой позиции.

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