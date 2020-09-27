Хэмилтон оказался под расследованием из-за манёвра на процедуре отработки старта

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оказался под расследованием из-за манёвра, который он применил на процедуре отработки старта перед гонкой Гран-при России. Британец проехал за пределами обозначенной для этой процедуры зоны, что вызвало вопросы у стюардов, сообщает пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере».
Напомним, Льюис Хэмилтон в квалификации Гран-при России завоевал очередной поул. Второе время показал Макс Ферстаппен на «Ред Булл», а тройку лучших замкнул Валттери Боттас.
Даниил Квят в квалификации показал двенадцатый результат, но примет старт с одиннадцатой позиции. Уже сегодня, 27 сентября, в «Ред Булл» приняли решение заменить коробку передач на болиде Александера Албона. В результате таиландец потеряет пять мест и примет старт с пятнадцатой позиции.
- 27 сентября 2020
-
14:42
-
14:07
-
13:32
-
13:12
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:32
-
11:28
-
10:55
-
10:00
-
09:56
-
08:00
-
01:03
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
22:31
-
21:42
-
20:51
-
20:30
-
19:49
-
19:42
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:26
-
18:22
-
18:09
-
17:53