Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтону дали два штрафа по пять секунд за нарушение правил отработки старта

Хэмилтону дали два штрафа по пять секунд за нарушение правил отработки старта
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил сразу два штрафа на Гран-при России. Британец получил наказания по пять секунд за то, что дважды нарушил процедуру отработки старта, проводя её в неположенном месте.

На данный момент он лидирует в гонке, имея преимущество над ближайшим преследователем, Валттери Боттасом, всего в одну секунду.

Добавим, что старт Гран-при России ознаменовался инцидентами с вылетами. На первом круге борьбу прекратили пилот «Макларена» Карлос Сайнс и гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020