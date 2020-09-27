Хэмилтону дали два штрафа по пять секунд за нарушение правил отработки старта
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил сразу два штрафа на Гран-при России. Британец получил наказания по пять секунд за то, что дважды нарушил процедуру отработки старта, проводя её в неположенном месте.
На данный момент он лидирует в гонке, имея преимущество над ближайшим преследователем, Валттери Боттасом, всего в одну секунду.
Добавим, что старт Гран-при России ознаменовался инцидентами с вылетами. На первом круге борьбу прекратили пилот «Макларена» Карлос Сайнс и гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.
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