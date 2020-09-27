Хэмилтон получил два штрафных балла. Он находится в двух баллах от дисквалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил два штрафных балла за нарушение процедуры тренировки старта перед установочным кругом Гран-при России. Хэмилтон допустил два нарушения, за которые получил два пятисекундных штрафа. Стюарды, изучив видеозапись инцидента, приняли решение добавить в суперлицензию британского гонщика по одному баллу за каждое происшествие.



Таким образом, у Хэмилтон 10 баллов за последние 12 месяцев. Напомним, пилот, который получит 12 баллов за год, будет вынужден пропустить одну гонку. Два штрафных балла Хэмилтона сгорят только 18 ноября 2020 года. Таким образом, Льюису Хэмилтону нельзя допускать нарушений на четырёх предстоящих гонках — Гран-при Айфеля, Португалии, Эмильи-Романьи и Турции, поскольку это может повлечь дисквалификацию.