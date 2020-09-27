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Боттас сократил отставание от Хэмилтона в общем зачёте, Квят приблизился к Феттелю

Боттас сократил отставание от Хэмилтона в общем зачёте, Квят приблизился к Феттелю
Авто / Формула-1 0

На трассе «Сочи Автодром» завершился Гран-при России. Её победителем стал Валттери Боттас, второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.

Благодаря победе финн сократил отставание от лидирующего в зачёте напарника по команде до 44 очков. Третье место у Макса Ферстаппена — 128 очков.

Даниил Квят в гонке в Сочи набрал 4 очка и благодаря этому приблизился к Себастьяну Феттелю из «Феррари», который занимает 13-е место. У немца после неудачного этапа осталось 17 очков, у Квята теперь — 14.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 205 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 161
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 128
4. Ландо Норрис («Макларен») — 65
5. Алексадер Албон («Ред Булл») — 64
6. Даниэль Риккардо («Рено») — 63
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57
8. Шарль Леклер («Феррари») — 57
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 56
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 45
11. Карлос Сайнс («Макларен») — 41
12. Эстебан Окон («Рено») — 36
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 17
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14
15. Нико Хюлькенберг — 6
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.

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