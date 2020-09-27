Боттас сократил отставание от Хэмилтона в общем зачёте, Квят приблизился к Феттелю

На трассе «Сочи Автодром» завершился Гран-при России. Её победителем стал Валттери Боттас, второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.

Благодаря победе финн сократил отставание от лидирующего в зачёте напарника по команде до 44 очков. Третье место у Макса Ферстаппена — 128 очков.

Даниил Квят в гонке в Сочи набрал 4 очка и благодаря этому приблизился к Себастьяну Феттелю из «Феррари», который занимает 13-е место. У немца после неудачного этапа осталось 17 очков, у Квята теперь — 14.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 205 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 161

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 128

4. Ландо Норрис («Макларен») — 65

5. Алексадер Албон («Ред Булл») — 64

6. Даниэль Риккардо («Рено») — 63

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57

8. Шарль Леклер («Феррари») — 57

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 56

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 45

11. Карлос Сайнс («Макларен») — 41

12. Эстебан Окон («Рено») — 36

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 17

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14

15. Нико Хюлькенберг — 6

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.