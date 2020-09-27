Шварцман: уик-энд, который надо забыть. У нас проблемы в плане темпа и общей подготовки

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман подвёл итоги российского этапа Формулы-2, где ему не удалось набрать очков.



«Уик-энд, который надо просто забыть. Третий подряд, да еще и перед домашними трибунами. Очень разочарован. Старт сам по себе был неплохим, даже несмотря на небольшую пробуксовку. Затем во втором повороте я снова оказался в неправильном месте и потерял позицию. После этого у нас было несколько кругов без особых возможностей, чтобы пройти других, поскольку мы все попали в «паровозик». Старался атаковать, но подходящего момента для обгона не представлялось. Потом случилась большая авария. Рад, что никто в ней не пострадал. Гонку остановили.



Думаю, мне предстоит много работы, у нас проблемы в плане темпа и общей подготовки. Хочу быть готовым к Бахрейну, проделать всю необходимую работу, собрать всё воедино, чтобы, надеюсь, вернуться к результатам, которые мы показывали в начале сезона», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».