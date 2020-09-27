Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман: уик-энд, который надо забыть. У нас проблемы в плане темпа и общей подготовки

Шварцман: уик-энд, который надо забыть. У нас проблемы в плане темпа и общей подготовки
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман подвёл итоги российского этапа Формулы-2, где ему не удалось набрать очков.

«Уик-энд, который надо просто забыть. Третий подряд, да еще и перед домашними трибунами. Очень разочарован. Старт сам по себе был неплохим, даже несмотря на небольшую пробуксовку. Затем во втором повороте я снова оказался в неправильном месте и потерял позицию. После этого у нас было несколько кругов без особых возможностей, чтобы пройти других, поскольку мы все попали в «паровозик». Старался атаковать, но подходящего момента для обгона не представлялось. Потом случилась большая авария. Рад, что никто в ней не пострадал. Гонку остановили.

Думаю, мне предстоит много работы, у нас проблемы в плане темпа и общей подготовки. Хочу быть готовым к Бахрейну, проделать всю необходимую работу, собрать всё воедино, чтобы, надеюсь, вернуться к результатам, которые мы показывали в начале сезона», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020