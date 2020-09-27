Макс Ферстаппен: можем быть довольны, что разделили дуэт «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от Гран-при России, по итогам которого ему удалось занять второе место. По словам нидерландца, он рад, что сумел вклиниться между двумя машинами «Мерседеса».

«После рестарта мне показалось, что мы замедлились, но на „харде“ мы стали конкурентоспособными, так что я рад. Можем быть рады, что нам снова удалось разделить дуэт „Мерседеса“. Я пытался строить собственную гонку. Полагаю, мы всё сделали нормально, очень доволен вторым местом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, победу на трассе «Сочи Автодром» завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, добившись успеха в России во второй раз в карьере, тройку лучших замкнул напарник финна Льюис Хэмилтон.