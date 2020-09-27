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Квят — о восьмом месте в Сочи: доволен, что набрал хорошие очки для команды

Квят — о восьмом месте в Сочи: доволен, что набрал хорошие очки для команды
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альф Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при России на «Сочи Автодроме». Напарник Квята по команде Пьер Гасли закончил гонку девятым.

«Мы решили стартовать на шинах „хард“ и отлично отработали. Было очень жарко, пришлось поработать, но я доволен, потому что люблю работать. Думаю, я сбросил пару килограммов за эти выходные, а может, за одну только гонку.

Мы были быстрее Окона, но он хорошо защищался на прямых. Я надеялся, что он совершит небольшую ошибку и удастся его атаковать. Я был близок к нему на последнем круге — жаль, что не получилось совершить обгон. Но я доволен, что набрал хорошие очки для команды», — заявил Квят в эфире «Матч ТВ».

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