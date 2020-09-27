Хэмилтон: судьи пытаются меня остановить. Пятисекундные штрафы за такое — это нелепо

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение стюардов Гран-при России Формулы-1 дать ему два пятисекундных штрафа за то, что перед воскресной гонкой он тренировал старты за пределами отведённого для этого места. Хэмилтон считает, что судьи тем самым пытаются обострить интригу в личном зачёте, где британец слишком сильно оторвался от Валттери Боттаса и других гонщиков.
«Нужно проверить, что гласят правила, что я сделал не так. Без сомнений, пятисекундные штрафы за что-то такое — это нелепо. Я делал так прежде на миллионе трасс, не подвергал никого опасности. Конечно, это чрезмерные штрафы, но этого следовало ожидать. Они пытаются меня остановить. Следовало ожидать. Просто продолжу работать и сохраню концентрацию», — сказал Хэмилтон после финиша.
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