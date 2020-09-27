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Гасли: немного разочаровывающий итог, мы могли бы достичь сегодня большего

Гасли: немного разочаровывающий итог, мы могли бы достичь сегодня большего
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при России.

«Непростая для нас гонка. Я хорошо стартовал и ехал седьмым, но затем мы потеряли довольно много времени в средней части гонки, когда я сражался с Алексом и Кими. Шарль нас обошёл за счёт более позднего пит-стопа, но я был довольно быстр и старался его догнать. Если бы виртуальный сейфти-кар действовал чуть дольше, он мог бы помочь благодаря „бесплатному“ пит-стопу, но режим оказался короче, чем ожидалось, и я немного за это поплатился. Однако я постарался отыграться, как мог, и сумел обогнать несколько машин.

Немного разочаровывающий итог, ведь ощущения от машины были отличными, у нас был хороший темп. Я думаю, мы могли бы достичь сегодня большего», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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