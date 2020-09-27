Квят: мне удалось сдерживать Хэмилтона пару кругов — гоночный темп был потрясающим

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при России.
«Я очень доволен сегодняшним днём, мой домашний Гран-при не мог пройти существенно лучше. Гонка была сложной, мне всё время нужно было атаковать, чтобы стратегия сработала, но мне нравятся такие гонки. Когда я увидел Хэмилтона позади себя и мне удалось удерживать его пару кругов, то я подумал, что наш гоночный темп потрясающий. Я был уверен с утра, что мы можем провести хорошую гонку, ведь обычно я довольно силён, когда дело доходит до воскресений.
Досадно, что я не смог вынудить Окона ошибиться, а иначе был бы шанс стать седьмым. Мы были быстрее, но на современных болидах Ф-1 трудно обгонять. Я доволен своим пилотажем, и мы набрали хорошие очки для команды. Болид в порядке, темп в порядке, так что нам нужно продолжать атаковать в оставшейся части сезона. Надеюсь, мы сможем отыграть место в чемпионате», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
В настоящий момент коллектив из Фаэнцы проигрывает «Феррари» 15 очков в Кубке конструкторов в споре за шестое место.
- 27 сентября 2020
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