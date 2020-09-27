Идиятулин выиграл этап RDS GP в Рязани
В Рязани на автодроме Atron завершился 5-й этап российской дрифт-серии RDS GP. Победу на трассе, которая по ходу сезона-2020 принимала уже второй для себя уик-энд, одержал красноярский пилот команды Fresh Auto Drift Дамир Идиятулин.
Второе место занял киевский дрифтер Алексей Головня, представляющий Lukoil Racing Drift Team, а дополнил призовой подиум пилот из Красноярска Дмитрий Ермохин, выступающий за Autoprofi Team. В командном зачёте победа на этапе досталась Lukoil Racing Drift Team, вторыми стали представители Fresh Auto Drift, а третье место заняли пилоты «Форвард Авто».
Напомним, 6-й и заключительный этап RDS GP сезона-2020 состоится в Сочи — на трассе «Сочи Автодром» российская дрифт-серия проведёт уик-энд 17-18 октября.
7 самых необычных дрифт-каров RDS GP – от «Жигулей» до Flanker
Среди автомобилей RDS GP есть действительно уникальные. Как вам, к примеру, дрифтовая «Веста»?
- 27 сентября 2020
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:51
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
17:21
-
17:06
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:50
-
15:21
-
14:42
-
14:07
-
13:32
-
13:12
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:32
Партнерский контент