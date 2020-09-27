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Идиятулин выиграл этап RDS GP в Рязани

Идиятулин выиграл этап RDS GP в Рязани
Авто / Russian Drift Series 0

В Рязани на автодроме Atron завершился 5-й этап российской дрифт-серии RDS GP. Победу на трассе, которая по ходу сезона-2020 принимала уже второй для себя уик-энд, одержал красноярский пилот команды Fresh Auto Drift Дамир Идиятулин.

Второе место занял киевский дрифтер Алексей Головня, представляющий Lukoil Racing Drift Team, а дополнил призовой подиум пилот из Красноярска Дмитрий Ермохин, выступающий за Autoprofi Team. В командном зачёте победа на этапе досталась Lukoil Racing Drift Team, вторыми стали представители Fresh Auto Drift, а третье место заняли пилоты «Форвард Авто».

Напомним, 6-й и заключительный этап RDS GP сезона-2020 состоится в Сочи — на трассе «Сочи Автодром» российская дрифт-серия проведёт уик-энд 17-18 октября.

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