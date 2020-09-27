Грубая ошибка Сайнса, которая привела к аварии на старте в Сочи. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью эпизода, произошедшего на старте Гран-при России на «Сочи Автодроме». Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс широко зашёл во второй поворот, срезал его и, в соответствии с правилами, должен был проехать мимо специальных пенопластовых блоков со стрелками-указателями. Сайнс не рассчитал скорость автомобиля, не вписался и врезался передним левом колесом в отбойник. После этого на трассу был выпущена машина безопасности.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Мне пришлось переехать через поребрик, чтобы избежать штрафа, и я неверно оценил скорость, проезжая мимо боллардов. Довольно сильный удар, но я в порядке, однако мне обидно за команду», — написал Карлос Сайнс в своём «твиттере».