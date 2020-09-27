Стролл: удивлён, что Леклера не оштрафовали

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подвёл итоги Гран-при России, который он закончил досрочно из-за аварии на первом круге гонки.
«Я отлично провёл старт и шёл седьмым перед инцидентом. У меня была возможность выбора шин перед стартом, так что я собирался использовать это преимущество, чтобы заработать большое количество очков. К сожалению, этого не удалось сделать из-за удара со стороны Леклера по моей задней правой шине.
Я удивлён, что его не оштрафовали. Я оставил ему достаточно места, он мог избежать аварии — достаточно было просто не заходить так глубоко на выходе из поворота. Я ехал на краю трассы и не мог сдвинуться ещё дальше. Жаль, что эта неосторожность в итоге лишила нас возможности побороться за хороший результат. Нужно оставить позади эту гонку и сосредоточиться на том, чтобы вернуться в Германии в лучшей форме», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
- 27 сентября 2020
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