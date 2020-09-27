Маркелов повредил глаз во время спринтерской гонки Формулы-2 в Сочи

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов получил небольшую травму глаза в спринтерской гонке российского этапа моносерии на «Сочи Автодроме». Об этом рассказала жена Маркелова — известная телеведущая Катя Жужа.



«Сегодня Артёма отвели после гонки на вертолёте в Сочи в больницу, потому что он повредил глаз. Сейчас уже едет обратно. Вечером уже будем собирать чемоданы и собираться домой. Мы уже соскучились по нашим собачкам», — рассказала Жужа в «сториз» своего «инстаграма».



Маркелов занял в двух гонках сочинского этапа Формулы-2 15-е и 12-е места. Победу в основной гонке Формулы-2 на «Сочи Автодроме» одержал немецкий гонщик Мик Шумахер, а в спринтерской гонке первое место занял китайский пилот Чжоу Гуаньюй.