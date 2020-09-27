Хорнер считает, что «Сочи Автодром» подчеркнул проблемы Албона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слабое выступление таиландского пилота «Ред Булл» Александера Албона на Гран-при России. Албон занял 10-е место в квалификации, проиграв Максу Ферстаппену более секунды, а в гонке также финишировал 10-м после старта с 15-й позиции после штрафа за замену коробки передач.
«Алекс особенно чувствителен к некоторым характеристикам машины, у него с ними трудности. И эти трудности подчёркиваются на таких типах трасс с короткими поворотами и большими зонами торможения
Очевидно, что в его случае можно многое изучить. Во второй части гонки он довольно хорошо отыгрался. Но это был сложный для него уик-энд. Досадно, что после подиума две недели назад последовал, вероятно, один из сложнейших для него этапов», — приводит слова Хорнера RaceFans.
- 27 сентября 2020
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:51
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
17:21
-
17:06
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:50
-
15:21
-
14:42
-
14:07
-
13:32
-
13:12
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:32