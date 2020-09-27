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Хорнер считает, что «Сочи Автодром» подчеркнул проблемы Албона

Хорнер считает, что «Сочи Автодром» подчеркнул проблемы Албона
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слабое выступление таиландского пилота «Ред Булл» Александера Албона на Гран-при России. Албон занял 10-е место в квалификации, проиграв Максу Ферстаппену более секунды, а в гонке также финишировал 10-м после старта с 15-й позиции после штрафа за замену коробки передач.

«Алекс особенно чувствителен к некоторым характеристикам машины, у него с ними трудности. И эти трудности подчёркиваются на таких типах трасс с короткими поворотами и большими зонами торможения

Очевидно, что в его случае можно многое изучить. Во второй части гонки он довольно хорошо отыгрался. Но это был сложный для него уик-энд. Досадно, что после подиума две недели назад последовал, вероятно, один из сложнейших для него этапов», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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