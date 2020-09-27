С Хэмилтона списали два штрафных балла, «Мерседес» взял вину на себя

Стюарды Международной автомобильной федерации сняли два штрафных балла с пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после финиша Гран-при России. Команда сообщила стюардам, что Льюис получил команду тренировать старт в неположенном месте от них, поэтому стюарды приняли решение списать с Хэмилтона начисленные ранее два балла. При прослушивании записи радиопереговоров между пилотом и командой это было подтверждено судьями этапа.
Хэмилтон финишировал на Гран-при России третьим, отбыв в ходе гонки два пятисекундных штрафа за это нарушение.
Таким образом, в суперлицензии Хэмилтона остаётся восемь штрафных баллов, из которых два сгорят после окончания Гран-при Турции — через четыре гонки сезона-2020. Напомним, если пилот получает за год 12 штрафных баллов, то он будет вынужден пропустить одну гонку.
- 27 сентября 2020
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