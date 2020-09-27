Инженер «Альфа Таури»: машина Квята показывала фантастическую скорость

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги Гран-при России для своей команды.



«При старте с девятого и 11-го мест финиш на восьмом и девятом — это позитивно, ведь мы сумели добиться в гонке прогресса. Однако мы чувствовали, что темп нашей машины позволял добиться большего.



Перед гонкой мы предсказывали, что старт внутри топ-10 на „софте“ может стать недостатком, и мы увидели это на примере Пьера. Ему пришлось остановиться раньше Данила и вернуться в гонку в трафике. В этот момент шины были в порядке, но потом внезапно началось падение характеристик. Если оглядываться назад, возможно, стоило зазвать его на пару кругов раньше, но, в любом случае, я не думаю, что это изменило бы итоговый результат. Затем Пьеру пришлось пробиваться через трафик.



Ближе к концу был виртуальный сейфти-кар, дававший шанс на „бесплатную“ остановку ради свежих шин, но VSC закончился намного быстрее, чем мы ожидали, так что мы не облегчили Пьеру жизнь. Но он хорошо поработал, вновь отыграв две позиции.



Что же до Даниила, машина показывала фантастическую скорость, особенно на первом отрезке, когда он был очень быстр на свободной трассе. После остановки он выехал позади Окона, но, к сожалению, Эстебан был быстрее на финальном секторе и мы не могли подобраться достаточно близко для обгона.



Хорошо, что обе машины в очках, хотя в целом у нас ощущение, что мы могли добиться большего. Мы потеряли два очка в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов, а это наша следующая цель, так что мы перегруппируемся и сделаем всё, что можем, чтобы стать сильнее в следующей гонке», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Альфа Таури».