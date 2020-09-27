Видео: Леклер задел Стролла, как Хэмилтон — Албона, но избежал штрафа

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего на первом круге гонки Гран-при России на «Сочи Автодроме». В пятом повороте трассы боролись канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск был на внутреннем радиусе, на выходе из поворота Стролл оказался чуть впереди, однако в этот момент Леклер задел заднее колесо болида канадца. Шарль сумел продолжить гонку, в то время как Лэнс потерял контроль над болидом и врезался в отбойник. Стюарды Гран-при России посчитали, что Леклер не заслуживает наказания за свои действия на первом круге. Интересно, что после схожей ситуации, произошедшей на Гран-при Австрии, Льюис Хэмилтон получил штраф за контакт с Александером Албоном.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
- 27 сентября 2020
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