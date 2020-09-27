В ФИА объяснили, почему списали с Хэмилтона штрафные баллы

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым стюарды приняли решение списать с Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, выписанные ему за нарушение процедуры тренировки старта.



«После гонки стюарды узнали от команды и Льюиса, что инструкции гонщику дала именно команда. По этой причине стюарды решили отменить штрафные баллы, поскольку сочли это неправильной формой наказания, а команду оштрафовали на 25 тысяч евро за то, что они дали пилоту такую инструкцию.



Думаю, что между командой и Льюисом возникло недопонимание. Остальные гонщики, в том числе и Валттери, использовали для тренировки старта именно то место, которое было отведено для этого. То есть, сразу после светофора, который расположен на выезде с пит-лейн», — приводит слова Майкла Маси The Race.