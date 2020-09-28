Феттель раскритиковал машину «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при России, который он закончил на 13-й позиции.



«Я недоволен. Я старался изо всех сил, выжал из машины максимум, но всё равно пришёл к финишу далеко позади. Мне было некомфортно в машине, мне не хватало скорости, а шины быстро изнашивались. Тяжёлая гонка. И проблема не только в отсутствии сцепления задних колёс, проблема во всём болиде.



Я хотел остановиться в боксах раньше, но это ничего бы не изменило. Я не думаю, что мы могли сделать что-то лучше в вопросе тактики», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.



Напомним, победителем Гран-при России стал Валттери Боттас, во второй раз в карьере завоевавший победу в Сочи. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, который получил два пятисекундных штрафа за неправильную отработку процедуры старта.

