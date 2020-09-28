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Уже открыта продажа билетов на Гран-при России — 2021

Уже открыта продажа билетов на Гран-при России — 2021
Авто / Формула-1 0

Промоутер Гран-при России Формулы-1 компания «РОСГОНКИ» открыла продажу билетов на следующий год.​ ​По акции «Ранние продажи» болельщики смогут приобрести билеты на Гран-при России — 2021 по минимальным ценам. Самые доступные билеты в Зону свободного размещения сейчас стоят всего 2990 рублей! Цена билетов на трибуны Т3 и Т4 составляет от 5490 рублей, на трибуны Т1 и Т2 — от 6990 рублей, на главную трибуну — от 11 990 рублей.

Количество билетов по минимальной цене ограничено. Их продажа закончится сразу после выбора соответствующего лимита, но не позднее 18 октября включительно.

После завершения «Ранних продаж» стоимость билетов, включённых в акцию, изменится. Например, для Зоны свободного размещения она составит уже 3490 рублей. Цена сохранится до завершения первой фазы продаж, которая продлится до 30 ноября включительно.

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