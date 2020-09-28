Оруджев — о будущем Квята: если примут отрицательное решение, оно скорее политическое

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев прокомментировал выступление российского пилота «Альфа Таури» на Гран-при России, где он занял восьмое место.



«Хороший результат для Квята. В пятёрке он вряд ли он мог бы оказаться. Но Даня обогнал напарника, у них была разная тактика — тактика Квята помогла ему добиться успеха. Не думаю, что это выступление может как-то помочь Квяту остаться в Формуле-1, там всё настолько политично… Надо стабильно приезжать в очках, но даже если в его сторону будет принято отрицательное решение, то оно будет скорее политическим», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Конкурентом Квята в борьбе за место в «Альфа Таури» является японский гонщик Формулы-2 Юки Цунода, которого поддерживают «Хонда» и «Ред Булл».



Также Егор прокомментировал жалобы ряда гонщиков на конфигурацию второго поворота «Сочи Автодрома»: «С точки зрения гонщика согласился бы с коллегами, которые называют второй поворот опасным. Там есть «сосиска» на выходе из второго поворота, которую трудно преодолеть, многие теряют там время. Зачем так жёстко делать — непонятно. Там всё равно лежит поребрик, и как ни крути, всё равно потеряешь время. Я понимаю, если это в борьбе, а тут ты просто вынужден терять время».

Расселл назвал второй поворот «Сочи Автодрома» одним из худших в календаре Ф-1