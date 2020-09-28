Оруджев — о будущем Квята: если примут отрицательное решение, оно скорее политическое

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев прокомментировал выступление российского пилота «Альфа Таури» на Гран-при России, где он занял восьмое место.
«Хороший результат для Квята. В пятёрке он вряд ли он мог бы оказаться. Но Даня обогнал напарника, у них была разная тактика — тактика Квята помогла ему добиться успеха. Не думаю, что это выступление может как-то помочь Квяту остаться в Формуле-1, там всё настолько политично… Надо стабильно приезжать в очках, но даже если в его сторону будет принято отрицательное решение, то оно будет скорее политическим», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Конкурентом Квята в борьбе за место в «Альфа Таури» является японский гонщик Формулы-2 Юки Цунода, которого поддерживают «Хонда» и «Ред Булл».
Также Егор прокомментировал жалобы ряда гонщиков на конфигурацию второго поворота «Сочи Автодрома»: «С точки зрения гонщика согласился бы с коллегами, которые называют второй поворот опасным. Там есть «сосиска» на выходе из второго поворота, которую трудно преодолеть, многие теряют там время. Зачем так жёстко делать — непонятно. Там всё равно лежит поребрик, и как ни крути, всё равно потеряешь время. Я понимаю, если это в борьбе, а тут ты просто вынужден терять время».
- 28 сентября 2020
-
15:24
-
15:23
-
15:00
-
14:30
-
14:23
-
14:09
-
14:03
-
14:00
-
13:28
-
13:14
-
11:59
-
11:17
-
10:56
-
09:37
-
09:08
-
08:00
-
00:54
- 27 сентября 2020
-
23:48
-
23:48
-
23:12
-
22:49
-
22:21
-
21:42
-
20:56
-
20:01
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:51
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
18:21