Ветров — о Хэмилтоне: зачем судьи отыграли назад и взяли вместо штрафных очков деньги?

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал выступление Даниила Квята на Гран-при России, а также решение стюардов гонки пересмотреть собственное наказание в адрес Льюиса Хэмилтона и не присуждать ему двух штрафных баллов, что довело бы общее количество его баллов до десяти. Вместо этого денежный штраф получила команда «Мерседес». При 12 баллах за календарный год Хэмилтон получил бы дисквалификацию на один Гран-при.



«На домашней трассе у Квята получилось лучше всего. Молодец, приятно было смотреть. Но можно было и лучше: он мог занять пятое-шестое место. Да, это трудно, но возможно. Думаю, этот результат поможет сохранить место в Формуле-1.



Что касается Хэмилтона, ему поменяли наказание. Интрига была бы, если бы изначальное решение не меняли. Возможно, Хэмилтон вылетел бы с чемпионата на один этап, если хапнул ещё очков. Зачем судьи отыграли назад и взяли вместо штрафных очков деньги? Зря они так сделали. Оставили бы первоначальное наказание, ездил бы Хэмилтон смирно и спокойно.



Гонщики раскритиковали второй поворот в Сочи? Я не согласен с этим. Все находятся в одних условиях. Чем опаснее поворот, тем интереснее трасса", — заявил Ветров в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.