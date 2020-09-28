Риккардо выступил за изменение второго поворота в Сочи

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, который был оштрафован во время Гран-при России прибавкой 5 секунд к итоговому результату за срезку второго поворота, заявил, что организаторам этапа на «Сочи Автодроме» следует изменить этот участок трассы в будущем.

«Думаю, что они могли бы сделать этот поворот значительно лучше в целом. Даже просто для того, чтобы там больше обгонов. Может быть, изменить форму, или сделать менее короткий апекс. Там довольно много места, чтобы поиграть с вариантами. Мы уже говорили об этом раньше. И, возможно, это устранит проблему со срезками», — приводит слова Риккардо RaceFans.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси также признал, что на этом участке сочинской трассы есть возможности для улучшения.

«Каждый год со вторым поворотом возникают разные проблемы. Одна ситуация исправляется одним способом, другая- другим. Мы пытаемся найти лучшее решение. Есть ли возможности для улучшения? Да, они есть всегда», — отметил он.