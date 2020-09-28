Шульмейстер: дебильная и глупая ошибка Хэмилтона. Думаю, он хочет сохранить интригу

Российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал два штрафа британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за то, что он тренировал старт перед гонкой Гран-при России за пределами предназначенной для этого зоны.
«Думаю, что Хэмилтон хочет сохранить интригу. Не понимаю, как такой опытный и зрелый пилот мог допустить такую детскую ошибку. Каждый пилот, который провёл в картинге хотя бы пару лет, знает, что тренировать старт в этом месте запрещено. Есть кандидат наук, доктор наук, профессор. Вот Хэмилтон давно уже выше профессора. Может, есть какая-то конспирологическая теория по поводу присутствия съёмочной группы Netflix, который в этот раз следил за командой «Мерседес». Это дебильная и глупая ошибка.
Выступление Квята оцениваю достойно. Даня в этот раз сделал больше, чем мог. Твёрдая пятёрка. Для «Альфа Таури» попадание в десятку — это всегда круто. Естественно, мы хотим, чтобы нашему пилоту повезло больше, но не всем везёт, как Гасли в Монце. У нас все призовые места делятся между «Ред Булл» и «Мерседесом». Остальные просто ждут того, что у лидеров, грубо говоря, колесо открутится.
Что касается второго поворота в Сочи, то здесь есть определённая доля правды. Чем дальше первое торможение находится от стартового светофора, тем скорость подхода к нему больше. Я бы не назвал сочинский второй поворот самым опасным в чемпионате. Скорее непростым. В Монце первый поворот ещё более медленный. Пилоты к нему подъезжают на той же самой максимальной скорости. Против этого никто не возражает», — заявил Шульмейстер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
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