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Петров: за гонку в Сочи Квяту смело можно поставить 9 из 10

Петров: за гонку в Сочи Квяту смело можно поставить 9 из 10
Авто / Формула-1 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров оценил выступление Даниила Квята на Гран-при России, а также два пятисекундных штрафа, которые дали Льюису Хэмилтону за отработку старта в неправильном месте.

«Думаю, Квяту смело можно поставить 9 из 10. Один балл вычтем, потому что он был быстрее некоторых пилотов впереди, но не смог совершить обгон. Тактика сработала отлично, он проехал классную серию быстрых кругов в начале гонки и при этом сберёг резину, что позволило ему опередить многих соперников и потом давить на Окона. Трудно сказать, мог бы он подняться ещё выше, если бы опередил Эстебана – это зависело бы от темпа машины на свободной трассе.

Не очень верю, что судьи специально пытаются помешать Льюису. Штраф в виде 10 секунд – сто процентов верно. Да, говорят, в правилах точно не прописано место тренировки, но пилоты и так это понимают – а иначе пришлось бы для каждой трассы разрабатывать отдельные правила. Дирекция гонки всегда проводит брифинги и на них показывает в том числе место старта. А вот два штрафных балла – это жёстко, ведь никаких аварий не было. Я согласен с тем, что эти баллы с Льюиса в итоге сняли», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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