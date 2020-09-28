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Сало и комментатор финского ТВ опровергли информацию о «сливе» данных о штрафе Хэмилтона

Сало и комментатор финского ТВ опровергли информацию о «сливе» данных о штрафе Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Комментатор финского ТВ Ники Юсела и стюард ФИА Мика Сало опровергли информацию о «сливе» данных финскому телевидению о штрафе Льюиса Хэмилтона.

«Это не Мика Сало. Как вы понимаете, в целях защиты источника я не буду это комментировать», — приводит слова Ники Юселы Ilta-Sanomaat.

«В этом нет смысла. Просто позвоните Ники и уточните. Я вчера слышал о том, что это кто-то придумал, но стоит проверять факты. В интернете можно писать всё что угодно. Когда кому-то не нравятся решения, происходит подобное. Когда в прошлом сезоне мы оштрафовали Ферстаппена и лишили его подиума, мне угрожали смертью на протяжении года. Вот как стоит верить записям в Сети», — подчеркнул Мика Сало.

Напомним, Льюис Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа и финишировал третьим на Гран-при России.

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