Сало и комментатор финского ТВ опровергли информацию о «сливе» данных о штрафе Хэмилтона

Комментатор финского ТВ Ники Юсела и стюард ФИА Мика Сало опровергли информацию о «сливе» данных финскому телевидению о штрафе Льюиса Хэмилтона.
«Это не Мика Сало. Как вы понимаете, в целях защиты источника я не буду это комментировать», — приводит слова Ники Юселы Ilta-Sanomaat.
«В этом нет смысла. Просто позвоните Ники и уточните. Я вчера слышал о том, что это кто-то придумал, но стоит проверять факты. В интернете можно писать всё что угодно. Когда кому-то не нравятся решения, происходит подобное. Когда в прошлом сезоне мы оштрафовали Ферстаппена и лишили его подиума, мне угрожали смертью на протяжении года. Вот как стоит верить записям в Сети», — подчеркнул Мика Сало.
Напомним, Льюис Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа и финишировал третьим на Гран-при России.
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