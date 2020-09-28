Мэддисон поздравил Никиту Мазепина со вторым местом на гонке Формулы-2 в Сочи

Помощник депутата Государственной Думы от партии ЛДПР Василия Власова Илья Давыдов, известный как Илья Мэддисон, направил письмо с поздравлениями российскому пилоту Формулы-2 Никите Мазепину.
«От всего сердца поздравляю вас с призовым местом гонки Формулы-2 Гран-при России. Для молодого поколения важно созерцать примеры успешных молодых людей, к успехам которых нужно стремиться. Своим трудом и волей к победе вы доказали, что достойны быть на призовом пьедестале. Абсолютно убеждён, что ваши самые великие победы ещё ждут вас впереди, и они навсегда впишут ваше имя в славные летописи спорта нашей страны. Примите ещё раз самые искренние поздравления от меня лично и от моего коллеги и однопартийца Ильи „Maddyson“ Давыдова», — гласит официальное письмо, адресованное Мазепину.
Напомним, Никита Мазепин закончил воскресную гонку Формулы-2 в Сочи на второй позиции.
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