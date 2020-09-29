«Я лучший, я могу летать». Квят эмоционально прокомментировал удачный уик-энд в Сочи
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят эмоционально отреагировал на 8-е место в Гран-при России. Он остался доволен своим пилотажем и взаимодействием с командой.
«Я хотел эту стратегию, хотел выступить сильно и был уверен, что мы сможем заставить всё работать. Фактически, мы это сделали.
Это было идеально. Знаю, что если смогу сделать всё правильно в воскресенье, то я лучший, я могу летать. Это был именно тот день, когда у меня все было хорошо с моим инженером: настройка, стратегия. Оказавшись в чистом воздухе, я почувствовал, что «это моя гонка», — приводит слова Квята Motorsport Week.
После 10 этапов нынешнего сезона Квят занимает 14-е место в личном зачёте. На его счету 14 очков. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли (45) – десятый.
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