Эксперт: шасси у «Альфа Таури» сейчас лучше, чем у «Ред Булл»

Бывший специалист компании «Бриджстоун» Кес ван дер Гринт прокомментировал второе место Макса Ферстаппена на Гран-при России. По его словам, пилот «Ред Булл» не мог рассчитывать на лучший результат, так как у австрийской команды сейчас не лучший болид, а по шасси он уступает даже «Альфа Таури».
«Для Макса это была просто задача без шансов на успех, но отставание от Боттаса не его вина. У «Альфа Таури» сейчас шасси лучше, чем у «Ред Булл». По поведению машины можно сказать, что у них проблема с подвеской», — приводит слова эксперта GPblog.
Также он отметил, что нет ничего удивительного в том, что Александер Албон не смог добиться от болида того же результата, что и Ферстаппен.
«Поведение машины просто очень непредсказуемо, и если у вас немного меньше таланта, вам очень тяжело. Чтобы выступить на таком болиде, нужен незаурядный талант», — добавил ван дер Гринт.
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