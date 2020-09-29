Квят поздравил «Альфа Таури» с хорошими пит-стопами в Сочи. Его обслужили быстрее Гасли
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят похвалил механиков своей команды, которые быстро и чётко отработали на пит-стопах во время Гран-при России.
Быстрейший пит-стоп в Сочи совершили механики «Ред Булл», обслужив машину Макса Ферстаппена за 1,86 секунды. В «Альфа Таури» показали 5-е и 9-е время остановок в боксах. 2,47 секунды – у Квята, 2,67 — у Пьера Гасли.
«Наши ребята молодцы», — написал Квят в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: instagram.com/danydk1
После 10 этапов нынешнего сезона Даниил Квят занимает 14-е место в личном зачёте. На его счету 14 очков. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли (45) – 10-й. В чемпионате лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (205). Вторым идёт Валттери Боттас (161). Макс Ферстаппен (128) — третий.
- 29 сентября 2020
-
11:04
-
10:40
-
09:09
-
09:01
-
00:40
- 28 сентября 2020
-
23:38
-
23:33
-
22:00
-
21:00
-
19:55
-
19:02
-
18:48
-
17:51
-
16:49
-
16:20
-
16:07
-
15:24
-
15:23
-
15:00
-
14:30
-
14:23
-
14:09
-
14:03
-
14:00
-
13:28
-
13:14
-
11:59
-
11:17
-
10:56
-
09:37
-
09:08
-
08:00
-
00:54
- 27 сентября 2020
-
23:48
-
23:48
Партнерский контент