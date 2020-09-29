Квят поздравил «Альфа Таури» с хорошими пит-стопами в Сочи. Его обслужили быстрее Гасли

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят похвалил механиков своей команды, которые быстро и чётко отработали на пит-стопах во время Гран-при России.



Быстрейший пит-стоп в Сочи совершили механики «Ред Булл», обслужив машину Макса Ферстаппена за 1,86 секунды. В «Альфа Таури» показали 5-е и 9-е время остановок в боксах. 2,47 секунды – у Квята, 2,67 — у Пьера Гасли.



«Наши ребята молодцы», — написал Квят в «сториз» своего «инстаграма».

После 10 этапов нынешнего сезона Даниил Квят занимает 14-е место в личном зачёте. На его счету 14 очков. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли (45) – 10-й. В чемпионате лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (205). Вторым идёт Валттери Боттас (161). Макс Ферстаппен (128) — третий.