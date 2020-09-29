Феттель поддержал решение снять с Хэмилтона штрафные баллы

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил мнение, что изначальное наказание для Льюиса Хэмилтона, которое вынесли стюарды Гран-при России, было слишком суровым.
«Для меня штрафные баллы — это нормально, если водитель совершил что-то сумасшедшее на трассе и ехал опасно. Тогда это оправдано. Но они не должны начисляться за мелкие нарушения, такие как превышение скорости на пит-лейн», — приводит слова Феттеля Speedweek.
Напомним, перед гонкой в Сочи Хэмилтон тренировал старт в неположенном месте, за что получил два пятисекундных штрафа и четыре штрафных балла в суперлицензию. После финиша ФИА провела дополнительную проверку по поводу этих нарушений. «Мерседес» сообщил стюардам, что Льюис получил команду тренировать старт в неположенном месте от них. В результате два штрафных балла для Хэмилтона были списаны, а немецкий коллектив получил денежный штраф.
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