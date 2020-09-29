Штайнер язвительно отреагировал на жалобы Грожана

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер был явно раздражён словами своего пилота Ромена Грожана, которые тот позволил себе на Гран-при России.

Француз, общаясь с командой по радио, сказал: «Мы ничего не можем сделать с этой машиной». И добавил, что он «немного устал от всего этого».

«То, что случилось с Роменом, прекрасно показано в телетрансляции. Он общается с людьми, поэтому мне не нужно пересказывать вам его слова или помещать их в пресс-релиз. Грожан очень чётко сказал, что думает о машине. Молодец», — цитирует Штайнера GrandPX.



Корреспондент датской газеты BT F1 Питер Нигаард после этого отметил: «Я всё больше убеждаюсь, что Ромен Грожан больше не входит в планы «Хааса» на 2021 год».



Грожан в нынешнем сезоне не набрал ни одного очка и занимает последнее, 21-е место в личном зачёте.