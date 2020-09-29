Комментатор Ф-1: возможно, стоит сделать что-то сумасшедшее и посадить Цуноду в «Ред Булл»

Комментатор телеканала Ziggo Sport из Нидерландов Джек Плуидж выразил мнение, что из-за того, что «Альфа Таури» становится всё более независимой, Пьер Гасли может не захотеть возвращаться в «Ред Булл».

Однако, по его словам, Максу Ферстаппену очень нужен сильный напарник, а австрийский коллектив не станет брать кого-то со стороны. Плуидж предложил любопытный вариант с приглашением Юки Цуноды.



«В наши дни речь уже не идёт о том, чтобы быть самым быстрым пилотом. Хельмут Марко будет придерживаться своих талантов как можно дольше. Конечно, он хотел бы посадить такого гонщика, как Нико Хюлькенберг, рядом с Ферстаппеном, но тогда Дитрих Матешиц закроет молодёжную программу «Ред Булл».

Возможно, стоит сделать что-то сумасшедшее и посадить Цуноду в «Ред Булл». Это соображения, которые должен учитывать Марко. Но я бы хотел видеть сильного гонщика рядом с Ферстаппеном», — цитирует Плуиджа GPblog.