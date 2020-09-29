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Роберт Шварцман показал свою суперлицензию

Роберт Шварцман показал свою суперлицензию
Авто / Формула-1 0

Российский пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию гоночной суперлицензии ФИА. Он не стал подписывать снимок, а предложил подписчикам угадать, что за документ изображён на снимке.

«Что это?» — написал рядом с фотографией Роберт.

Фото: instagram.com/robertshwartzman

Шварцман неудачно выступил в двух домашних гонках на «Сочи Автодроме», не сумев набрать в них ни одного очка. В то время как его напарник по команде «Према» Мик Шумахер выиграл первый заезд.

Шварцман занимает пятое место в личном зачёте Формулы-2. На его счету 140 очков. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер (191). Вторым идёт Каллум Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145).

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