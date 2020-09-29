Мик Шумахер отреагировал на предстоящее участие в свободных заездах Формулы-1

Пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер, выступающий в Формуле-2 за команду «Према», поделился эмоциями от предстоящего участия в уик-энде Формулы-1. Во время первой свободной практики на Гран-при Айфеля сын Михаэля Шумахера заменит в «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.



«Я очень рад получить этот шанс на свободной тренировке. Тот факт, что моё первое участие в уик-энде Формулы-1 состоится перед домашней аудиторией на «Нюрбургринге», делает этот момент ещё более особенным.

Хотел бы поблагодарить «Альфа Ромео» и Академию «Феррари» за предоставленную мне возможность ещё раз почувствовать ауру Формулы-1 через полтора года после совместных тестов в Бахрейне.

В течение следующих 10 дней я собираюсь хорошо подготовиться, чтобы как можно лучше выполнять работу для команды и получить ценные данные», — цитирует Мика Шумахера пресс-служба «Альфа Ромео».