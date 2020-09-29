Хэмилтон — о реакции на штраф в Сочи: в конце концов, я — обычный человек

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что погорячился, обвинив стюардов Гран-при России Формулы-1 в неправильном вынесении два пятисекундных штрафа. Британец был оштрафован за то, что перед воскресной гонкой он тренировал старты за пределами отведённого для этого места. После штрафа Хэмилтон заявил, что стюарды пытаются обострить интригу в личном зачёте пилотов, притормаживая Хэмилтона.

«Возможно, я не всегда всё правильно принимаю. Возможно, я не всегда реагирую так, как от меня ждут, когда напряжение высоко. Но, в конце концов, я — обычный человек. Но я очень страстно отношусь к тому, что я делаю. Я учусь и расту и каждый день. Я извлеку урок и продолжу борьбу. Спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать», — написал Хэмилтон в своем «инстаграме».