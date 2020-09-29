Сейвуд считает, что в сезоне-2021 в Формуле-1 не будет гонщиков из России

Известный автоспортивный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал известие о том, что на Гран-при Айфеля Формулы-1 воспитанники «Феррари» Каллум и Айлотт и Мик Шумахер проведут первые пятничные практики в составе «Хааса» и «Альфа Ромео» соответственно.
«С учётом того что Каллум Айлотт и Мик Шумахер (и Роберт Шварцман) проведут тесты за „Хаас“ и „Альфа Ромео“, можно предположить, что контракты на 2021 год уже у них в руках, и я вполне уверен, что мы довольно скоро увидим, как Юки Цунода всплывёт в „Альфа Таури“, ведь он, вероятно, будет в команде в следующем году, являясь гонщиком „Ред Булл“ и „Хонды“… Это будет значить, что в Ф-1 не будет ни одного российского пилота (потому что уберут Даниила Квята), но Шварцман и Никита Мазепин оба хорошо выступают в Ф-2, и оба имеют сильную поддержку, так что мы должны иметь по крайней мере одного россиянина в Ф-1 в 2022 году (если не раньше)», — написал Сейвуд в своём блоге.
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