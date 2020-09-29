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Шварцман — о дебютном пилотировании болида Формулы-1: мечтал об этом дне с детства

Шварцман — о дебютном пилотировании болида Формулы-1: мечтал об этом дне с детства
Авто / Формула-1 0

Пилот Академии «Феррари» программы SMP Racing Роберт Шварцман поделился эмоциями и ожиданиями от предстоящей работы на тестах во Фьорано. Россиянин впервые сядет за руль автомобиля Формулы-1. Затем, 11 декабря, он примет участие в пятничной практике Гран-при Абу-Даби.

«Я очень счастлив, завтра у меня есть возможность впервые сесть за руль Формулы-1! Я мечтал об этом дне с детства. Огромное спасибо, «Феррари», за воплощение этой мечты и предоставление мне этой невероятной возможности. Как же сильно мне тебя не хватает, Пап», — написал Шварцман в своём «твиттере».

Роберту как одному из трёх лучших пилотов Академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в текущем сезоне. Перед своим дебютом в рамках Гран-при Роберт Шварцман познакомится с автомобилем Формулы-1 во время тестового дня – он пройдёт 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано. Роберт будет пилотировать SF71H, на котором команда Ferrari выступала в 2018 году.

Шварцман дебютирует в Формуле-1 на практике в Абу-Даби. До этого — тесты «Феррари» 2018-го
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