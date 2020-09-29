Расселл и Латифи показали, как был устроен быт команды «Уильямс» на «Сочи Автодроме»

Пилоты «Уильямса» Джордж Расселл и Николас Латифи показали собственное пребывание в Сочи, где проходил Гран-при России Формулы-1. В видео «Уильямс» показал обед, который подавали гонщикам, работу инженеров за компьютерами и прочую «внутреннюю кухню» команды.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Уильямса».

Права на видео принадлежат команде «Уильямс».

Гонку выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На подиум Гран-при России Формулы-1 вместе с Боттасом поднялись гонщик «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят закончил гонку восьмым.

Латифи завершил гонку на 16-м месте. Расселл показал 18-й результат, опередив лишь сошедших Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла.