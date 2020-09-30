Зурер: никто не возьмёт Мика Шумахера в Формулу-1 просто из-за фамилии

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением о Мике Шумахере, сыне легендарного Михаэля Шумахера. Лидер зачёта пилотов Формулы-2 Шумахер-младший в следующем сезоне может перейти в «Альфа Ромео».

«Он не такой талантливый, как его отец, но вполне способен улучшить навыки. Кроме того, он обладает удивительной способностью учиться.

Каждый раз, когда он переходил в новую серию, действовал сперва осторожно. Он учился, а в конце сезона уже показывал хорошие результаты. Именно так он поступал в Формуле-2. И, конечно, теперь он претендует на контракт в Формуле-1.

Конечно, его имя помогает. Но никто в Формуле-1 не возьмёт его просто из-за фамилии. Он должен быть успешен», — цитирует Зурера GrandPX.News со ссылкой на AvD Motorsport.