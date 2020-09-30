Формула-1 показала жёсткую борьбу Албона, Расселла и Норриса в Гран-при России

Пресс-служба Формулы-1 показала жёсткую борьбу пилота «Ред Булл» Алекса Албона с гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом и пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Соперники вели активную борьбу на 10-м круге Гран-при России в Сочи.

«Дружба была поставлена на паузу, когда Албон, Расселл и Норрис встретились в начале гонки в Сочи», — говорится в «твиттере» Формулы-1.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.

Гонку выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На подиум Гран-при России Формулы-1 вместе с Боттасом поднялись гонщик «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят закончил гонку восьмым.