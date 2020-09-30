Формула-1 показала жёсткую борьбу Албона, Расселла и Норриса в Гран-при России
Пресс-служба Формулы-1 показала жёсткую борьбу пилота «Ред Булл» Алекса Албона с гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом и пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Соперники вели активную борьбу на 10-м круге Гран-при России в Сочи.
«Дружба была поставлена на паузу, когда Албон, Расселл и Норрис встретились в начале гонки в Сочи», — говорится в «твиттере» Формулы-1.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.
Гонку выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На подиум Гран-при России Формулы-1 вместе с Боттасом поднялись гонщик «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят закончил гонку восьмым.
- 30 сентября 2020
-
01:55
-
00:55
- 29 сентября 2020
-
23:29
-
21:34
-
20:28
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:55
-
18:28
-
18:19
-
16:54
-
15:42
-
15:36
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
14:15
-
12:41
-
12:13
-
11:51
-
11:04
-
10:40
-
09:09
-
09:01
-
00:40
- 28 сентября 2020
-
23:38
-
23:33
-
22:00
-
21:00
-
19:55
-
19:02
-
18:48
-
17:51
-
16:49
Партнерский контент