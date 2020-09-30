Окон назвал первый отрезок Гран-при России лучшим для себя в сезоне

Гонщик «Рено» Эстебан Окон рассказал о выступлении на Гран-при России, где ему удалось занять седьмое место. Окон стартовал на мягкой резине и до пит-стопа успел прорваться на четвёртое место, но во второй части гонки потерял позиции.

«Первый отрезок, возможно, стал самым сильным в моём исполнении в этом сезоне. Я хорошо стартовал, демонстрировал очень, очень хороший темп. Когда я ехал на мягкой резине, я показывал скорость, сравнимую с темпом Даниэля (Риккардо, напарника Окона по «Рено». — Прим. «Чемпионата»). При этом мне удалось дольше сохранить шины в хорошем состоянии.

Увы, после пит-стопа мы перешли на жёсткие шины, и ситуация осложнилась. Нам надо ещё кое-что пересмотреть. Кое-что мне следует сделать и самому. Но мы приближаемся к соперникам», — приводит слова Окона GrandPrix247.