Окон назвал первый отрезок Гран-при России лучшим для себя в сезоне

Гонщик «Рено» Эстебан Окон рассказал о выступлении на Гран-при России, где ему удалось занять седьмое место. Окон стартовал на мягкой резине и до пит-стопа успел прорваться на четвёртое место, но во второй части гонки потерял позиции.
«Первый отрезок, возможно, стал самым сильным в моём исполнении в этом сезоне. Я хорошо стартовал, демонстрировал очень, очень хороший темп. Когда я ехал на мягкой резине, я показывал скорость, сравнимую с темпом Даниэля (Риккардо, напарника Окона по «Рено». — Прим. «Чемпионата»). При этом мне удалось дольше сохранить шины в хорошем состоянии.
Увы, после пит-стопа мы перешли на жёсткие шины, и ситуация осложнилась. Нам надо ещё кое-что пересмотреть. Кое-что мне следует сделать и самому. Но мы приближаемся к соперникам», — приводит слова Окона GrandPrix247.
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