Росс Браун предсказал Мику Шумахеру большое будущее в Формуле-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун оценил перспективы Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. В настоящее время Шумахер-младший возглавляет общий зачёт Формулы-2. На Гран-при Айфеля немец впервые сядет за руль машины Ф-1 в рамках пятничных тренировок.
«Он отлично выступил в России, и я полон оптимизма насчёт его будущего. Когда ты носишь фамилию Шумахер, справиться с таким грузом непросто. Это даёт тебе некоторые преимущества, но ты всё время находишься под пристальным вниманием.
Мик потрясающе справляется со всем этим. В последней части сезона — это его второй сезон в Формуле-2 — мы видим, как он становится зрелым гонщиком. Он прекрасно развивается как гонщик», — написал Браун в своей традиционной колонке после этапа.
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